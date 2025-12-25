Haberler

Bornova 1877, 16 yaşındaki Aytuğ Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı

Bornova 1877, 16 yaşındaki Aytuğ Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup temsilcisi Bornova 1877, altyapısından 16 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı. Teknik direktör Taner Otlak, takımın durumu hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, altyapısından 16 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda gelişimini sürdüren 2009 doğumlu stoper Aytuğ Yıldırım, profesyonel sözleşmeye imza attı. Başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. Gururluyuz, çünkü biz büyük bir aileyiz" ifadelerine yer verildi.

Grupta düşme hattında yer alan Bornova ekibinde 11 futbolcu bahis soruşturması nedeniyle ceza almıştı. Öte yandan yolların ayrıldığı oyuncu sayısı 8'e yükseldi. Yönetim; Dursun Batuhan Kuru, Metin Yüksel, Emirhan Ünlü, Fatih Demirlek, Ege Can İnceman ve Mustafa Kemal Naza'nın ardından Emre Akbulut ve Emircan Koku ile vedalaştı.

TANER OTLAK: KARŞILIĞINI ALACAĞIZ

Bornova 1877 Teknik Direktörü Taner Otlak, ilk yarı değerlendirmesinde, "Bu yol kolay değil ama doğru bir yol. Sabır, çalışma ve aynı inançla devam ettiğimiz sürece bu oyunun karşılığını alacağımıza yürekten inanıyorum" mesajı verdi. Son olarak deplasmanda Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibinin teknik patronu Otlak, "Bornova 1877'nin başında çıktığımız ilk haftada, fikstür bize ligin 1'incisi, 2'ncisi ve 3'üncüsüyle arka arkaya oynama gibi son derece zor bir görev verdi. Tribünde, 'Bu takım, bu futbolla nasıl düşme potasında olur? cümlelerinin konuşulması bizim için çok anlamlıydı. Bu doğru yolda olduğumuzun en net göstergelerinden biridir" dedi.

