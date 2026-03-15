3. Lig'de Bornova 1877 evinde Afyonspor'a mağlup oldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, evinde Afyonspor'a 3-1 yenilerek düşme hattında zor durumda kaldı. Afyonspor, bu maçla 13 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği 25'inci hafta maçında Bornova 1877, evinde Afyonspor'a 3-1 mağlup oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 27'nci dakikada Ali Eray Bozkurt'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Afyonspor'un gollerini 39'uncu dakikada Emir Aktürk, 45'inci dakikada Utkucan Buğra Boğa ve 53'üncü dakikada Ali Eray Bozkurt atarken, ev sahibi ekibin golünü 74'üncü dakikada Mehmet Anıl Yörük kaydetti. Bu sonuçla üst üste 6'ncı yenilgisini alan Bornova ekibi 18 puanda kalırken, 13 haftalık galibiyet özlemi sona eren Afyon temsilcisi 15 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
