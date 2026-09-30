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Bordeaux, borçları üstlenilerek Park Bench'e 1 avroya devredildi

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Bordeaux'nun sahibi Gerard Lopez'in takımı borçlarını üstlenmesi kaydıyla ABD merkezli Park Bench'e sembolik 1 avroya devrettiği duyuruldu. Açıklamada, kapatılmayı engellemek için yapılan satışta adayların önümüzdeki günlerde bölgesel lig komisyonuna çıkacağı belirtildi.

Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'nun 1 avroya satıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e "borçlarını üstlenilmesi kaydıyla sembolik bir bedel karşılığında" devrettiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonunun huzuruna çıkacaklar." ifadeleri kullanıldı.

2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux, bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu olan Bordeaux, şu an bölgesel ligde mücadele ediyor.

Kaynak: AA
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