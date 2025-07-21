Bora Göymen Menemen FK'ya Veda Etti

Bora Göymen Menemen FK'ya Veda Etti
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Eskişehirspor'a transfer olan 23 yaşındaki kaleci Bora Göymen, Menemen FK'ya veda mesajı yayımladı. Altyapısından yetiştiği kulübe teşekkür eden genç file bekçisi, yeni bir sayfa açmak için Eskişehirspor ile anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor'a transfer olan 23 yaşındaki kaleci Bora Göymen, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Menemen FK'ya veda etti.

Menemen FK altyapısından yetişip daha sonra profesyonel olan Bora Göymen, geçtiğimiz günlerde 4 sezondur kalesini koruduğu İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. 23 yaşındaki file bekçisi, kariyerine yeni bir sayfa açarak 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşma sağladı. Bora Göymen, bu transfer sonrasında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Menemen FK'ya veda etti.

Genç kalecinin yayınladığı veda mesajı şöyle:

"Profesyonel futbol kariyerime başladığım Menemen FK'ya, başkan ve yöneticilerine, desteğini eksik etmeyen taraftarına, bende emeği olan bütün teknik direktörlerime ve beraber sahayı paylaştığım takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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