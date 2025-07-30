Bonservisine 80 milyon euro ödenen yıldız oyuncu Beşiktaş yolunda

Bonservisine 80 milyon euro ödenen yıldız oyuncu Beşiktaş yolunda
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Juventus'tan Arthur Melo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan ekibinin, 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı futbolcuyu takımdan göndermek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu sorduğu ve Juventus'tan bilgi aldığı, görüşmelerin başlayacağı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'un yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Footbal Italia'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekip Juventus forması giyen Arthur Melo'nun peşine düştü. Haberde, İtalyan ekibinin, Brezilyalı futbolcuyu takımdan göndermek istediği bilgisi yer aldı. Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu sorduğu ve Juventus'tan bilgi aldığı aktarıldı ve görüşmelerin başlayacağı iddia edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon devre arasında İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak forma giyen Arthur, burada 15 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.

Bonservisine 80 milyon euro ödenen yıldız oyuncu Süper Lig yolunda

BONSERVİSİNE 80 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Barcelona'da gösterdiği etkileyici performansın ardından 2020 yılında 80 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Melo'nun İtalya kariyeri beklentilerin altında kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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