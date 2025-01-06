Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı

Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu

Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu ABD'de buldu. Sarı-lacivertliler, MLS ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Kai Wagner için görüşmelere başladı. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Alman futbolcunun serbest kalma maddesinin 2 milyon euro olması ise dikkat çekti.

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi ABD'de buldu. Sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

FENERBAHÇE, KAI WAGNER'İ İSTİYOR

Sky Sport, Fenerbahçe'nin MLS ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Kai Wagner'i istediğini duyurdu. Haber detayında sarı-lacivertlilerin Wagner için görüşmelere başladığı da vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol takımlarından Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.

DEĞERİ 5, SERBEST KALMA MADDESİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğu aktarıldı. ?Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. Alman sol bekin Philadelphia Union ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
img

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

ALLAH ASKINA GRIMALDO- saliba - calafiori cucurella --badiashile-- ben chilwell boscagli --zinchenko --HAKIMI L HERNANDEZ -- joa cancelo --alaba -axel disasi allah askina SEN FENERBAHCESIN SENIN ALACIN TOPCULAR BU OLUR SOYLENILEN FUTBOLCU ANCA HATAY DA OYNARR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı kararları ne 6 Ocak Pazartesi? Birşah Süt kimin, sahibi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.