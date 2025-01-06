Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi ABD'de buldu. Sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

FENERBAHÇE, KAI WAGNER'İ İSTİYOR

Sky Sport, Fenerbahçe'nin MLS ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Kai Wagner'i istediğini duyurdu. Haber detayında sarı-lacivertlilerin Wagner için görüşmelere başladığı da vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol takımlarından Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.

DEĞERİ 5, SERBEST KALMA MADDESİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğu aktarıldı. ?Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. Alman sol bekin Philadelphia Union ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.