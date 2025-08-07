Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
Tottenham Hotspur, takımdan ayrılan Heung-Min Son'un Los Angesles FC'ye transfer olduğunu duyurdu. 26 milyon dolar karşılığında gerçekleşen bu transferin ardından MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı iddia edildi.
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, İngiltere'nin Tottenham takımından Güney Koreli Son Heung-min'i renklerine bağladı.
ABD'YE TRANSFER OLDU
Tottenham Kulübü, 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu.
BONSERVİS REKOR KIRILDI
İngiltere basınında, 26 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı öne sürüldü.
TOTTENHAM KARİYERİ
Daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza attı. Son, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.