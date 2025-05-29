Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu
Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için Sadio Mane'yi transfer gündemine aldı. Mane'nin eski takım arkadaşı Talisca ile Fenerbahçe'de yeniden buluşabileceği belirtildi. Sözleşmesinin son yılına giren ve Avrupa'ya dönmek isteyen Mane'nin ikna edilmesi durumunda bonservis ödenmeyeceği aktarıldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sadio Mane'yi gündemine aldığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda eski takım arakadaşı olan Sadio Mane ve Talisca, Fenerbahçe'de yeniden buluşacak.
FENERBAHÇE GÜNDEME ALDI
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Sadio Mane'yle ilgilendiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Sadio Mane'yi gündemine aldı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Sözleşmesinin son yılına giren Sadio Mane'nin Avrupa'ya geri dönmek istediği aktarıldı. Sadio Mane'nin ikna edilmesi halinde Al-Nassr'a bonservis ödenmeyeceği haber detayında yer aldı.