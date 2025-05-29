Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu
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Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için Sadio Mane'yi transfer gündemine aldı. Mane'nin eski takım arkadaşı Talisca ile Fenerbahçe'de yeniden buluşabileceği belirtildi. Sözleşmesinin son yılına giren ve Avrupa'ya dönmek isteyen Mane'nin ikna edilmesi durumunda bonservis ödenmeyeceği aktarıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sadio Mane'yi gündemine aldığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda eski takım arakadaşı olan Sadio Mane ve Talisca, Fenerbahçe'de yeniden buluşacak.

FENERBAHÇE GÜNDEME ALDI

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Sadio Mane'yle ilgilendiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Sadio Mane'yi gündemine aldı.

Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Sözleşmesinin son yılına giren Sadio Mane'nin Avrupa'ya geri dönmek istediği aktarıldı. Sadio Mane'nin ikna edilmesi halinde Al-Nassr'a bonservis ödenmeyeceği haber detayında yer aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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