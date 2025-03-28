Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Necati Ateş, Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ateş, Galatasaray'ın Osimhen'in tüm haklarını Napoli'den almak için koşulları sağladığını belirtti.

"KOŞULLAR OLUŞTURULDU"

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini hazırladığını öne süren Ateş, "Galatasaray Osimhen'in tüm haklarını Napoli'den almak adına koşulları oluşturdu" dedi.

Osimhen'in "evet" demesi halinde Galatasaray'ın oyuncusu olacağını belirten antrenör, "Galatasaray bir oyuncuya para verecekse o Osimhen olacak. Maaşı ve bonservisi 100 küsur milyon euro neredeyse ama Galatasaray bunun üstesinden gelir" diyerek sözlerini noktaladı.