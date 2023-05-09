Bombaların patladığı yerde Türkiye Şampiyonası heyecanı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 18 yıl aradan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası renkli görüntülerle başladı.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde düzenlenen şampiyonaya birçok ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı. 18 yıl aradan sonra düzenlenen şampiyona; genç kızlarda 2 bin 500 metre, erkeklerde ise 5 bin metre serbest stil dallarında başladı. 2 gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren sporcuların Türkiye'yi temsilen uluslararası yarışmalara katılacağı bildirildi.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, bombaların patladığı yerde şu an spor yaptıklarını belirterek, "İlçemiz 18 yıl aradan sonra müthiş bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 19 ilden yaklaşık 300 sporcuyu misafir ediyoruz. Yarışmaya destek vermek için burada bulunan vatandaşlarımız çok eğleniyor. Yarışma zaten festival tadında geçiyor. Festival tadında geçen bu yarışmaya katılan antrenörlere ve yarışmacılarına başarılar diliyorum. Ayrıca bu yarışın organize kısmında yer alan Türkiye Tekerlekli Kayak Federasyonuna teşekkür ederim" dedi.

Stant açarak yöresel yemekler verdiğini belirten Derya Taşar ise "Türkiye çapında düzenlenen bu yarışın bugün ilçemizde düzenleniyor olması bizim açımızdan çok kıymetli. Bu yarış vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporculara ilçemizi tanıtıyoruz. Bu tür etkinlikler ilçemizde sosyal hareketlilik de sağlıyor. Burada insanlar ailesiyle gelip hem yarışlara şahitlik ediyor hem de festival sayesinde eğleniyor" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da güzel şeyler olduğunu ifade eden Bahar Sağkol da "Bu tür organizasyonlar sayesinde ilçemizin kültürel değerlerini ve Hakkari coğrafyasının spor alanında ne kadar elverişli olduğunu gösterme fırsatı buluyoruz. Buna vesile olan tüm kurum amirlerine ve Türkiye Kayak Federasyonuna teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sporcu Menduha Akça isimli kız ise çok uzak bir yerden farklı bir coğrafyaya geldiklerini söyleyerek, "Doğu ile ilgili hep kötü şeyler duyuyorduk. Buraya gelince böyle olmadığını gördük. İnsanları çok sıcakkanlı ve bize çok iyi davranıyorlar. Bizimle yakından ilgilenen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Yarışmaya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü ve Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ