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Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

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Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında madenci yakınını tekmelemesi ile gündeme gelen dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'in Türkiye Futbol Federasyonu'nda koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi.

Manisa Soma'da 301 işçinin can verdiği maden faciasından sonra madenci yakınını tekmelemesi ile akıllarda yer alan Yusuf Yerkel'in, TFF koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Mayıs 2014'te 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasında madenci yakınını tekmelemesiyle hafızalara kazınan dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel, 1 Eylül itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda işe başladı. Yusuf Yerkel, 2022'de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı. Yerkel'in, TFF'deki yeni işine başlamak için bu görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (7)

GÖKHAN UZUNALİ :

Ben bakan yardımcılığı filan bekliyordum ama. Bu az olmuş arkadaşa. Kendisi de mutlu değildir sanıyorum bu atamayla

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Altay Bozkurt:

KÖFTECI YUSUFA RAKIP OLABILIR !! MUHAHAHAHAHAA :)))

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

hak olan buydu. ülke normale dönüyor millete zülm eden mevkisini vatandaşlara kin kusarak gösterenler terfi alıyor. somalı kardeşlerime diyorum seçtikleriniz somada görevde şehit olan madencilerin sorumluları nerdeler sizler napıyorsunuz ?

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0
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Vatandaşın biri:

Yiyin bakalım. Aksırana tıksırana kadar yiyin bakalım. Devran dönecek.

17
2
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Veysel Bırgun:

keser döner sap döner

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gökhan yıldırım:

yerli ve milli abilere iş her zaman var istediği kadar işe yaramayan olsunlar farketmez..

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Lokman Babacan:

Nasıl hakkediyorsaniz öyle yönetilirsiniz

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0
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