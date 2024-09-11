Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Manisa Soma'da 301 işçinin can verdiği maden faciasından sonra madenci yakınını tekmelemesi ile akıllarda yer alan Yusuf Yerkel'in, TFF koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Mayıs 2014'te 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasında madenci yakınını tekmelemesiyle hafızalara kazınan dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel, 1 Eylül itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda işe başladı. Yusuf Yerkel, 2022'de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı. Yerkel'in, TFF'deki yeni işine başlamak için bu görevinden istifa ettiği öğrenildi.