Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği, sarı-lacivertliler Avrupa Ligi listesine yalnızca 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

Bu nedenle Mourinho'nun hangi oyuncuları listeye dahil edeceği büyük merak konusu oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Teknik heyet, UEFA listesine eklenmesi gereken 3 ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Özellikle defans hattında takıma yapılan takviyelerin ardından hangi futbolcuların Avrupa'da forma giyeceği netleşmeye başladı.

Sözcü'nün haberine göre, Mourinho, sol bekte alternatifsiz kalmamak için sezon başında listeye yazılmayan Kostic'i UEFA kadrosuna ekleme kararı aldı. Kostic'in eklenmesiyle birlikte sadece 2 oyunculuk yer kaldı.

TALISCA KADRODA YOK

Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunması ve kondisyon olarak hazır olmaması nedeniyle 13 Şubat'taki Anderlecht karşılaşmasına yetişmesi zor görünüyor. Mourinho'nun Talisca'yı Süper Lig'de kullanmayı planladığı ve Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmeyeceği öne sürüldü.