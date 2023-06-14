Bomba iddia! Montella, yıldız futbolcuyu aradı: Fenerbahçe'ye gel

Adana Demirspor ile yollarını ayıran ve ismi Fenerbahçe'yle anılan Vincenzo Montella'nın Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy'yi arayarak Fenerbahçe'ye çağırdığı iddia edildi. İtalyan çalıştırıcı 30 yaşındaki futbolcuya, "Fenerbahçe teknik direktörü olursam seni takımda görmek isterim" dedi.

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Vincenzo Montella, Roma ile sözleşmesi sona eren Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali bulunan Montella, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Montella'nın, El Shaarawy ile yaptığı görüşmede kendisi Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda İtalyan yıldızı da yanında istediğini söyledi belirtildi.

13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

30 yaşındaki Stephan El Shaarawy, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.