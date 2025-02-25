Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Futbol hayatına MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi ile ilgili dünya futbolu sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BARCELONA'YA GERİ DÖNEBİLİR

İspanya'da yayın yapan DIRECTV Sports'un haberine göre; Arjantinli süperstar, Amerika'daki dönemini noktalayacak ve önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönecek. 37 yaşındaki ünlü futbolcunun, 2026 Dünya Kupası öncesi yenilecek olan Camp Nou'da oynamak istediği ve Avrupa rekabetinde performansını zirvede tutmayı hedeflediği aktarıldı. Barcelona yönetiminin ise bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in etkisini değerlendirdiği, geri dönüş için gerekli zeminlerin hazırlandığı öne sürüldü.

BARCELONA RAKAMLARI

Lionel Messi, 2004-20221 yılları da giydiği Barcelona formasıyla toplamda 778 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda takımına 672 gol 305 asistlik bir katkı sağladı. Kariyerine sayılması zor kupalar ekleyen Messi, 4 Şampiyonlar Ligi kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 10 La Liga Şampiyonluğu, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupa kazandı. Birçok ödüle layık görülen dünya yıldızı, 6 Ballon d'Or, 6 Şampiyonlar Ligi gol krallığı, 7 La Liga gol krallığı, 2 UEFA Yılın Oyuncusu, 10 La Liga Sezonun Oyuncusu ödülü aldı. Arjantinli efsane, 2021 yazında Fransız ekibi PSG'nin yolunu tuttu. 37 yaşındaki futbolcu, 2023'ten beri de MLS takımlarından Inter Miami'de top koşturuyor.

MLS PEFORMANSI

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla toplamda 41 maça çıktı. Messi, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın takımıyla 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.