Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti

"AK Parti'den önce bize geldi" iddiasına dikkat çeken yanıt
Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada

Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyerini MLS takımı Inter Miami'de sürdüren Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin İspanyol devine geri döneceği öne sürüldü. Arjantinli yıldızın sezon sonunda ABD kariyerini noktalayarak 2026 Dünya Kupası öncesi yenilenecek olan Camp Nou'da oynamak istediği belirtildi.

Futbol hayatına MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi ile ilgili dünya futbolu sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BARCELONA'YA GERİ DÖNEBİLİR

İspanya'da yayın yapan DIRECTV Sports'un haberine göre; Arjantinli süperstar, Amerika'daki dönemini noktalayacak ve önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönecek. 37 yaşındaki ünlü futbolcunun, 2026 Dünya Kupası öncesi yenilecek olan Camp Nou'da oynamak istediği ve Avrupa rekabetinde performansını zirvede tutmayı hedeflediği aktarıldı. Barcelona yönetiminin ise bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in etkisini değerlendirdiği, geri dönüş için gerekli zeminlerin hazırlandığı öne sürüldü.

BARCELONA RAKAMLARI

Lionel Messi, 2004-20221 yılları da giydiği Barcelona formasıyla toplamda 778 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda takımına 672 gol 305 asistlik bir katkı sağladı. Kariyerine sayılması zor kupalar ekleyen Messi, 4 Şampiyonlar Ligi kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 10 La Liga Şampiyonluğu, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupa kazandı. Birçok ödüle layık görülen dünya yıldızı, 6 Ballon d'Or, 6 Şampiyonlar Ligi gol krallığı, 7 La Liga gol krallığı, 2 UEFA Yılın Oyuncusu, 10 La Liga Sezonun Oyuncusu ödülü aldı. Arjantinli efsane, 2021 yazında Fransız ekibi PSG'nin yolunu tuttu. 37 yaşındaki futbolcu, 2023'ten beri de MLS takımlarından Inter Miami'de top koşturuyor.

MLS PEFORMANSI

    Lionel Messi, Inter Miami formasıyla toplamda 41 maça çıktı. Messi, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın takımıyla 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
    img

    İşte 90 dakikada kazandığı para
    img

    Hiç hesapta yokken milyoner oldu
    img

    En çok altına sahip ülkeler belli oldu
    500
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

    Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
    Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

    Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
    Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

    Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
    İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

    Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak
    Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

    Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı
    28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

    28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı

    Son Dakika Haberleri

    title
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.