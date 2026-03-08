Haberler

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Güncelleme:
Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Aktürkoğlu'nun görevlendirme kararı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla iptal edildi. İptalin, İstanbul'dan ayrılmak istememesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

  • İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu'nun Bilecik İl Müftüsü olarak atanması 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.
  • Ahmet Aktürkoğlu'nun İstanbul'dan ayrılmak istemediği ve yeni görev yerine gidip gelmenin zor olacağı gerekçesiyle görevi devralmak istemediği öne sürüldü.
  • Ahmet Aktürkoğlu'nun yeğeni Kerem Aktürkoğlu üzerinden bağlantılarını kullanarak atamanın iptali için ricada bulunduğu ve bu talebin karşılık bulduğu iddia edildi.

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Bilecik İl Müftüsü olarak atanmıştı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun amcası olması nedeniyle atama kamuoyunda da dikkat çekmişti.

ATAMA İPTAL EDİLDİ

Ancak 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararla söz konusu atama iptal edildi. Elips Haber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre iptal kararının arkasında Ahmet Aktürkoğlu'nun İstanbul'dan ayrılmak istememesi yer aldı. Aktürkoğlu'nun İstanbul'da kurulu düzeni bulunduğu ve yeni görev yerine gidip gelmenin zor olacağı gerekçesiyle görevi devralmak istemediği öne sürüldü.

"RİCADA BULUNDU" İDDİASI

Haberde ayrıca Ahmet Aktürkoğlu'nun, yeğeni Kerem Aktürkoğlu üzerinden bazı bağlantılarını kullanarak atamanın iptali için ricada bulunduğu ve bu talebin karşılık bulduğu iddia edildi.

