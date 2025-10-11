Bomba iddia: Efsane üçlü yeniden bir araya gelebilir

Haberler

David Beckham'ın sahibi olduğu ve Lionel Messi ile Luis Suarez'in formasını giydiği Inter Miami, Neymar'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Yönetim, Barcelona'da MSN olarak isimlendirilen hücum hattını tekrar bir araya getirmeyi hedefliyor. Ayrıca Neymar'ın temsilcilerinin de bir anlaşmanın mümkün olabileceğini belirttiği iddia edildi.

Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Neymar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

MESSI VE SUAREZ'IN YANINA GİDEBİLİR

Daily Mail'in haberine göre; Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu ve Lionel Messi ile Luis Suarez'in formasını giydiği Inter Miami, Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, yönetimin, Barcelona'da MSN olarak adlandırılan (Messi, Suarez, Neymar) hücum hattını yeniden bir araya getirmek istediği, iki taraf arasında henüz resmi temas olmasa da Neymar'ın temsilcilerinin bir anlaşmanın mümkün olabileceğini belirttiği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYOR

Ayrıca 33 yaşında olan Neymar'ın geriye kalan kariyeri için kalan tek hedefinin de yeniden Brezilya Milli Takımı'na dönerek Dünya Kupası'nda forma giymek olduğu belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
