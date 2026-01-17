Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid'de teknik direktör değişiminin ardından Arda Güler'in rolü merak edilirken, İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası geldi. ESPN'de yer alan haberde, Arsenal'in Arda'yı "yakından takip ettiği" ve gelecek planlamasında genç oyunculara özel bir yer ayırdığı belirtildi.

REAL MADRID'DE YENİ DÖNEM, ARDA'NIN ROLÜ GÜNDEMDE

Xabi Alonso sonrasında göreve gelen Alvaro Arbeloa, ilk maçında Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü. Arda'nın yeni dönemdeki rolü netleşmezken, bu belirsizlik Avrupa kulüplerinin radarını daha da güçlendirdi.

ARA TRANSFERDE BEKLE-GÖR, YAZIN TEKLİF İHTİMALİ

İddiaya göre Arsenal, çok önemli bir fırsat çıkmadıkça ara transfer döneminde Arda Güler için adım atmayacak. Buna karşın yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklif sunma olasılığının yükseldiği ifade edildi.

BU SEZONKİ KATKISI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 9 asistlik katkı verdi.