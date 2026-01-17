Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor
Arsenal'in yaz transfer döneminde genç ve uzun vadeli yatırımlara yöneldiği süreçte, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i yakından izlediği öne sürüldü. İddiaya göre İngiliz ekibi, ara transferde şartlar çok uygun olmazsa hamle yapmayacak, yazın ise resmi teklif seçeneğini masaya koyacak.
- Arsenal, Real Madrid'de oynayan Arda Güler'i yakından takip ediyor.
- Arsenal'in yaz transfer döneminde Arda Güler için Real Madrid'e resmi teklif sunma olasılığı yükseldi.
- Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 9 asist yaptı.
Real Madrid'de teknik direktör değişiminin ardından Arda Güler'in rolü merak edilirken, İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası geldi. ESPN'de yer alan haberde, Arsenal'in Arda'yı "yakından takip ettiği" ve gelecek planlamasında genç oyunculara özel bir yer ayırdığı belirtildi.
REAL MADRID'DE YENİ DÖNEM, ARDA'NIN ROLÜ GÜNDEMDE
Xabi Alonso sonrasında göreve gelen Alvaro Arbeloa, ilk maçında Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü. Arda'nın yeni dönemdeki rolü netleşmezken, bu belirsizlik Avrupa kulüplerinin radarını daha da güçlendirdi.
ARA TRANSFERDE BEKLE-GÖR, YAZIN TEKLİF İHTİMALİ
İddiaya göre Arsenal, çok önemli bir fırsat çıkmadıkça ara transfer döneminde Arda Güler için adım atmayacak. Buna karşın yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklif sunma olasılığının yükseldiği ifade edildi.
BU SEZONKİ KATKISI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 9 asistlik katkı verdi.