Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Türkiye'de mutsuz olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, kariyerine ülkesinde devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

MUTLU DEĞİL AYRILMAK İSTİYOR

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de aradığı huzuru bulamadı ve ülkesine dönme kararı aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'deki atmosferden memnun olmadığı ve kariyerine Brezilya'da devam etmeyi planladığı belirtildi.

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin geçtiği habere göre Anderson Talisca Türkiye'de mutlu değil ve oyuncu Brezilya'ya dönmek istiyor. Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu belirtilirken, deneyimli futbolcu için Bahia'nın da güçlü bir ihtimal olduğu vurgulandı.

