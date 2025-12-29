Haberler

Somaspor'da transfer başlıyor

2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. sırada yer alan Bomaspor, transfer çalışmalarıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yönetim, mevcut olumsuz gidişatın farkında olduklarını ve bu durumu aşmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunun devre arasına 9 puanla 16'ncı basamakta giren Bomaspor'da yönetim transfer çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Lig tablosunda arzu edilen yerde olmadıklarını belirten yönetim kurulu açıklamada, "Somaspor, yalnızca bir futbol kulübü değil, Soma'nın ortak değeri, sevinci ve gururudur. Bu bilinçle, yaşanan olumsuz gidişatın sorumluluğunu görmezden gelmeden, tüm gerçekliğiyle kabul ediyoruz. Yönetim olarak, teknik ekip, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla birlikte bu süreci en sağlıklı şekilde aşmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hiçbir sorun halının altına süpürülmemekte, her başlık masaya yatırılarak çözüm odaklı adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, devre arasında ihtiyaç duyulan mevkilere, mücadele gücü yüksek ve Somaspor formasının ağırlığını taşıyabilecek futbolcuları kadromuza katmak için çalışmalarımız başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
