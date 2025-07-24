Boluspor, Yeni Sezon Öncesi Üç Transfer Daha Gerçekleştirdi

Boluspor, Yeni Sezon Öncesi Üç Transfer Daha Gerçekleştirdi
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla hücum, savunma ve orta saha için üç futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Boluspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum, savunma ve orta sahaya üç ismi kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum hattına Barış Alıcı'yı, savunmaya Loic Kouagba'yı ve orta saha bölgesine genç oyuncu Devran Şenyurt'u transfer etti. Kulüp, üç futbolcuyla da resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılar kanat oyuncusu Barış Alıcı ile 1 yıllık, stoper mevkiinde görev yapan Loic Kouagba ve orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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