Boluspor, Yeni Sezon Öncesi Üç Transfer Daha Gerçekleştirdi
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla hücum, savunma ve orta saha için üç futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Boluspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum, savunma ve orta sahaya üç ismi kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum hattına Barış Alıcı'yı, savunmaya Loic Kouagba'yı ve orta saha bölgesine genç oyuncu Devran Şenyurt'u transfer etti. Kulüp, üç futbolcuyla da resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılar kanat oyuncusu Barış Alıcı ile 1 yıllık, stoper mevkiinde görev yapan Loic Kouagba ve orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor