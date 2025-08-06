Boluspor, Yeni Sezon Öncesi 3 Yeni Futbolcu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 3 futbolcu takviyesi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, orta saha oyuncuları Can Arda Yılmaz ve Rahman Buğra Çağıran ile savunma oyuncusu Abdulsamet Kırım'ı renklerine bağladı. Can Arda Yılmaz ile 3 yıllık, Abdulsamet Kırım ve Rahman Buğra Çağıran ile ise 1'er yıllık sözleşme imzalandı. - BOLU