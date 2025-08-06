Boluspor, Yeni Sezon Öncesi 3 Yeni Futbolcu Transfer Etti

Boluspor, Yeni Sezon Öncesi 3 Yeni Futbolcu Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesinde Can Arda Yılmaz, Rahman Buğra Çağıran ve Abdulsamet Kırım ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 3 futbolcu takviyesi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, orta saha oyuncuları Can Arda Yılmaz ve Rahman Buğra Çağıran ile savunma oyuncusu Abdulsamet Kırım'ı renklerine bağladı. Can Arda Yılmaz ile 3 yıllık, Abdulsamet Kırım ve Rahman Buğra Çağıran ile ise 1'er yıllık sözleşme imzalandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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