Bandırmaspor: 0-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu- Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed, Balburdia

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen- Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Kalıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Souza (Dk. 26 Kehinde)

SARI KARTLAR: Işık Kaan Arslan ( Boluspor ) -Badji (Bandırmaspor),

Trendyol 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Boluspor evinde ağırladığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Boluspor puanını 42'ye, konuk Bandırmaspor ise 48'e yükseltti.

