Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor karşılaştı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Maçta her iki takım da skoru değiştiremedi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Akanbi, Balburdia
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque (Dk. 26 Kehinde)
Sarı kartlar: Dk. 30 Işık Kaan Arslan ( Boluspor ), Dk. 43 Badji (Bandırmaspor)
