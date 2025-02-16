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Boluspor ve Amed Sportif 0-0 Beraber Kaldı

Boluspor ve Amed Sportif 0-0 Beraber Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçta iki takım da skoru değiştiremeyerek sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Mukairu'nun sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Erce, meşin yuvarlağı çizgiden kornere çeldi.

75. dakikada Jefferson'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Vusal İskandarli dk. 88), Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin (Khouma Babacar dk. 68), Jefferson, Florent Hasani (Dean Lico dk. 75), Enes Alıç (Berk Yıldız dk. 75), Mario Balbudia (Eren Erdoğan dk. 88), Paul Mukairu, Kosta Aleksic

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Naby Oulare, İshak Karaoğul, İlhami Siraçhan Nas,

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Yohan Cassubie (Andre Poko dk. 46), Sinan Kurt, Ömer Bayram, Bobby Adekanye (Batuhan Tur dk. 80), Charly Keita (Alberk Koç dk. 68), Daniel Mosquera (Veli Çetin dk. 90)

Yedekler: Bartu Kaya, Bruno Lourenço, Yılmaz Ceylan, Oktay Aydın, Çekdar Orhan, Mert Miraç Altıntaş

Teknik Direktör: Servet Çetin

Kırmızı kartlar: Adama Traore (dk. 51), Alberk Koç (dk. 88) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Mario Baldudia (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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