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Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Diniyev'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar topu çeldi. Dönen topa Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya gitti.

49. dakikada Petar Gigic'in ceza sahasına ortasında Hakan Bilgiç'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

86. dakikada ceza sahası dışından Tunahan Çiçek'in şutunda kaleci Abdulsamed topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 76), Berk Yıldız, Vüsal Isgandarli (Tunahan Çiçek dk. 59), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 76), Daniel Avramovski, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 76)

Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, Idrissa Camara

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Dimitri Cavare, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk.73), Atalay Babacan (Emre Demir dk. 85), Hasan Ayaroğlu, Cosgun Diniyev (Ivan Saponjic dk. 90), Emrecan Bulut (Melih Okutan dk. 85), Tiago Çukur (Onur Ayık dk. 73)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Isaac Cofie, Muhammed Mert, Batuhan Arıcı

Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

Gol: Tunahan Çiçek (dk. 86) (Boluspor)

Sarı kartlar: Vüsal Isgandarli, Jefferson, Naby Oulare, Avramovski (Boluspor), Tiago Çukur, Emre Demir (Ümraniyespor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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