Haberler

Boluspor, Ümraniyespor'a Beklenmedik Mağlubiyet Aldı

Boluspor, Ümraniyespor'a Beklenmedik Mağlubiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Teknik direktör Mustafa Er, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ve maçta birçok fırsatı değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, beklemedikleri bir mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını dile getirdi.

Maçta 7-8 gol pozisyonu yakaladıklarını ifade eden Er, "Maçın 30'uncu dakikasına 3 veya 4-0 girmemiz lazımdı. Keza ikinci yarıda da aynı şekilde. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Üçüncü bölgeye kadar çalışılmış şekilde geldik. Özellikle 7-8 pozisyonu değerlendiremiyorsanız, gol atamıyorsanız maalesef sonuç böyle oluyor." diye konuştu.

Er, çok basit bir gol yediklerini anlatarak, skoru değiştirmek için her şeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Kaybedilen 3 puanın kendilerini üzdüğünü belirten Er, "Mental anlamda düştük. Bu maçın böyle bitmesi hepimizi gerçekten çok üzdü. Beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Eminevim Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise çok ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini aktararak, "Boluspor'un da çok formda olduğu bir dönemde bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde oyuncuların koymuş olduğu efordan, mücadeleden çok memnunum. Mücadelesiz olmuyor. En azından bunu gördüler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar." şeklinde konuştu.

Maçta 10 kişi kalmalarının ardından futbolcuların ciddi efor harcadığını aktaran Bölükbaşı, oyuncularına teşekkür ederken, Boluspor'a da sonraki maçlarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı

Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.