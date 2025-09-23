Boluspor, Ümraniyespor'a Beklenmedik Mağlubiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, beklemedikleri bir mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını dile getirdi.

Maçta 7-8 gol pozisyonu yakaladıklarını ifade eden Er, "Maçın 30'uncu dakikasına 3 veya 4-0 girmemiz lazımdı. Keza ikinci yarıda da aynı şekilde. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Üçüncü bölgeye kadar çalışılmış şekilde geldik. Özellikle 7-8 pozisyonu değerlendiremiyorsanız, gol atamıyorsanız maalesef sonuç böyle oluyor." diye konuştu.

Er, çok basit bir gol yediklerini anlatarak, skoru değiştirmek için her şeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Kaybedilen 3 puanın kendilerini üzdüğünü belirten Er, "Mental anlamda düştük. Bu maçın böyle bitmesi hepimizi gerçekten çok üzdü. Beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Eminevim Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise çok ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini aktararak, "Boluspor'un da çok formda olduğu bir dönemde bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde oyuncuların koymuş olduğu efordan, mücadeleden çok memnunum. Mücadelesiz olmuyor. En azından bunu gördüler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar." şeklinde konuştu.

Maçta 10 kişi kalmalarının ardından futbolcuların ciddi efor harcadığını aktaran Bölükbaşı, oyuncularına teşekkür ederken, Boluspor'a da sonraki maçlarında başarı diledi.