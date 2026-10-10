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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de sahasında Antalyaspor'a 69'da yediği golle 1-0 yenildi

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de sahasında Antalyaspor'a 69'da yediği golle 1-0 yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor, 69. dakikada Van de Streek'in golüyle öne geçti ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

69. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci

Boluspor: Tafas, Kevin Cuesta, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Furkan Metin dk. 74), Tolunay Artuç (House Diaz dk. 64), Fernando Escobar (Bertu Alican Özyürek dk. 74), Muhammed Mert, Canberk Özdemir, Rodrigo Gonzalez, Furkan Emin Kaçmaz, Zeki Dursun (Ege Özkayımoğlu dk. 80)

Yedekler: Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Özkan, Elvin Yunuszade, Nurettin Korkmaz

Teknik Sorumlu: Yiğit Yılmazer

Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Pedrinho (Ahmet Sagat dk. 88), Van de Streek (Hasan Yakup İlçin dk. 85), Ceesay (Ömer Faruk Beyaz dk. 61), Mevlüt Şimşek (Doğukan Sinik dk. 61), da Costa (Erdoğan Yeşilyurt dk. 88)

Yedekler: Nzaba, Samet Yalçın, Abdullah Yiğiter, Ahmet Sagat, Mert Yılmaz, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Metin, Tolunay Artuç (Boluspor), Bünyamin Balcı, Pedrinho, Van de Streek (Antalyaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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