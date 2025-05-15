Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Stat yok, para yok ama hedefimiz var'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, "İnşallah bu hikayenin sonu iyi biter diye hayal ediyoruz. Stat yok, paramız yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-off 1. tur maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Boluspor, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak adını 2. tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Çok zor şartlarda ve arkadan geliyoruz. 4 aydır iç saha maçı oynayamıyoruz. Sürekli deplasmandayız ve oyuncularım çok yürekli. Bütün zorluklarla başa çıkıyoruz. İlk 20 dakika çok oyuna giremedik ama bunlar normal. Çünkü eleminasyonlu bir maç oynuyoruz. İkinci yarı gol yedik, bu biraz bizi bozdu ama tekrar ayağa kalkıp 2-1 öne geçtik. Sonra da rakip biraz demoralize oldu ve duygusal hücum etmeye başladılar. Oyuncularımı kutluyorum, büyük iş başarıyorlar. Kolay değil hem çok küçük bütçelerle idare edilen bir kulübüz. Bolu şehri biraz daha Boluspor'un farkına varmalı. Tüm Boluluarı biraz daha Bolusporlu olmaya ve buraya destek vermeye davet ediyorum. 33 yıl olmuş Boluspor Süper Lig'den uzaklaşalı ve 18 yıldır bu ligin gediklisi olmuş. Kolay şeyler değil. İki ayaklı maç oynayacağız ama yine iç saha oynayamayacağız. Bir tarafsız saha ve bir de rakibimizin sahasında oynayacağız. Hep negatif başlıyoruz ama pozitif bitiriyoruz. Buraya da pozitif geldik, pozitif gidiyoruz. İnşallah sonu da iyi olur. Respect (saygı)!" ifadelerini kullandı.

"Stat yok, para yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz"

Boluspor'un stadının olmamasına ve küçük bir bütçeyle idare edilmesine rağmen Süper Lig'e çıkma yarışı vermelerinin anlamlı olduğunu vurgulayan Yalçın Koşukacak, "Bence 33 yıl güzel bir hikaye, anlamlı buluyorum. Çok daha küçük ilçelerde statlar görüyorum. 1960 yılından beri Bolu'ya stat yapılmamış, bunu çok anlayamıyorum. Stadı olmadan Süper Lig'e çıkacak Bolu ama herhalde yaparlar diye umut ediyorum. Biz profesyoneliz, işimiz çalıştığımız kulüpleri başarılı yapmak. Sonra Bolulular takımlarına sahip çıkacak. İnşallah Boluspor Süper Lig'e çıkar, zor bir yolculuk. Kazanırsak bence çok güzel bir hikaye. Belki de Türk futbolunda çok örneği yok. 5 aydır ben hiç iç saha maçı oynamadım. 5 aydır sahası olmayan bir takım ayakta kalıyor, mücadele ediyor. Oyuncularım çok karakterli davranıyor. Kulüp başkanımız çok özverili, tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. İnşallah bu hikayenin sonu iyi biter diye hayal ediyoruz. Stat yok, paramız yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz" şeklinde konuştu.

Yeni play-off sistemine göre ligi 7. bitiren hiçbir takımın henüz Süper Lig'e çıkamamış olmasının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bize bir hedef daha oldu, bir yakıt daha geldi. Başarmak için çabalayacağız, inşallah başarırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Yalçın Koşukavak, basın toplantısına girdiği esnada daha önce bu toplantı odasında yaşadığı reklam panosu olayını da hatırlattı. O anlarda basın mensuplarıyla Yalçın Koşukavak arasında gülüşmeler yaşandı. - İSTANBUL