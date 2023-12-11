Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Altay maçı kazanılması gereken bir maçtı'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay galibiyetinin ardından, "İki tarafın da gol atıp kazanabileceği bir maçtı. Biz buraya gelirken çok eksiğimiz vardı. Geçen hafta çok oyuncu kaybettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, konuk olduğu Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Eksik bir kadroyla buraya geldik. Kazanmamız gerekiyordu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Aşağıdaki takımların maç kazanmasıyla birlikte. Biz kazandık, Altay 2 puanda kaldı. Bu camianın bir evladı olarak üzülüyorum. 1914 senesinde kurulmuş bir camia bu kadar çaresiz olmamalı. Çok büyük Altaylılar var. Hep beraber bir kalkınma politikasıyla kulübe çare bulunmalı" diye konuştu. - İZMİR