Üye Girişi
Haberler
Boluspor, Teknik Direktör Turgay Altay ile Anlaştı

Boluspor, Teknik Direktör Turgay Altay ile Anlaştı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altay daha önce Fenerbahçe, Konyaspor, Manisa FK ve Göztepe'de görev yapmıştı. Yardımcılıklarını ise Ahmet Görkem Görk, Mete Soygül, Kaya Tarakçı, Doğa Kaya, Alper Aşçı ve Barış Karakoç yapacak.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Daha önce Fenerbahçe Kulübü ve Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Altay, Manisa FK ve Göztepe'de de teknik direktörlük görevinde bulundu.

Altay'ın yardımcılıklarını, Ahmet Görkem Görk, Mete Soygül, Kaya Tarakçı, Doğa Kaya, Alper Aşçı ve Barış Karakoç yapacak.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor

Fenerbahçe Boluspor Altay Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title