Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 Sivasspor: 2

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Sivasspor'un gollerini Avramovski ve Okoronkwo atarken, Boluspor'un tek golünü Doğan Can Cavas kaydetti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Avramovski'nin şutunda top filelere gitti. 1-0
28. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okoronkwo, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
31. dakikada sağ kanattan Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Doğan Can vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Alexandru Baluta dk. 83), Harun Alpsoy, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Erdem Dikbasan, Burak Topçu, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 75), Daniel Avramovski (Özkan Yiğiter dk. 87), Cihat Çelik, Jonathan Okoronkwo, Aly Malle (Emre Gökay dk. 76), Valon Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 65)
Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Kerem Atakan Kesgin, Savaş Ala, Aliou Badji, Bekir Böke
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Avramovski (dk. 3), Okoronkwo (dk. 28) (Sivasspor), Doğan Can Cavas (dk. 31) (Boluspor)
Kırmızı kart: Balbudia (dk. 90+1) (Boluspor)
Sarı kart: Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor) - BOLU