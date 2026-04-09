Haberler

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 Sivasspor: 2

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Sivasspor'un gollerini Avramovski ve Okoronkwo atarken, Boluspor'un tek golünü Doğan Can Cavas kaydetti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Avramovski'nin şutunda top filelere gitti. 1-0

28. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okoronkwo, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

31. dakikada sağ kanattan Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Doğan Can vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Alexandru Baluta dk. 83), Harun Alpsoy, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Erdem Dikbasan, Burak Topçu, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 75), Daniel Avramovski (Özkan Yiğiter dk. 87), Cihat Çelik, Jonathan Okoronkwo, Aly Malle (Emre Gökay dk. 76), Valon Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 65)

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Kerem Atakan Kesgin, Savaş Ala, Aliou Badji, Bekir Böke

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Avramovski (dk. 3), Okoronkwo (dk. 28) (Sivasspor), Doğan Can Cavas (dk. 31) (Boluspor)

Kırmızı kart: Balbudia (dk. 90+1) (Boluspor)

Sarı kart: Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi

Sen mi gideceksin ben mi! Ankara'daki zirve Avrupa ülkesini karıştırdı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı

Yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

Konserden çıktı markete koştu! Borç defterini tek kalemde sildi
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

Emniyette böyle bekletilmişlerdi! Mahkeme kararını verdi
Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi

Sen mi gideceksin ben mi! Ankara'daki zirve Avrupa ülkesini karıştırdı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada