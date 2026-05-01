Boluspor Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor sahasında Serikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Bizi Adana Demir maçı lige tutundurdu"

Adana Demirspor maçıyla lige tutunduklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Öncelikle ligin son maçını kazanarak bitirmek bizim adımıza iyi oldu. Oyuncularımız sezon boyunca iyi mücadele etmeye çalıştılar. Son süreçteki türbülansı kendimize pozitif olarak çevirmeye çalıştık ve ligde kalarak, son maçı da kazanarak iyi işler yaptılar. Bizim bu sene hizmet eden bütün oyuncular karakterli oyuncular, onlara tekrar önünüzde teşekkür ediyorum. Burada erkenden işi bitirmeye çalıştık. Orada da tabii rakibin de aldığı sonuçlar bizi Adana Demir maçıyla lige tutundurdu ve bazı genç oyunculara da şans vererek onlara da bir alan açmış olduk" dedi.

"Biz 3 hafta önce ligden düşmüştük"

İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Serikspor Teknik Direktörü Branimir Petrovic ise, "Herkese öncelikle merhaba demek istiyorum. Karşı takımı da galibiyet için kutlarım. Bugün 60 dakika oynadık, son 30 dakikada iyi bir tempo gösteremedik. Rakibe önümüzdeki sezon için başarılar dilerim. Bildiğim kadarıyla takım içerisinde bizim gibi problemler yaşıyorlar ve bunu çözmelerini dilerim. Seyirciler için güzel bir maçtı bence; iki takım da hücuma gidiyordu ve seyirciler 4 gollü bir maç izlemiş oldu. Bugün stada gelen taraftarların da mutlu kaldığını düşünüyorum. Kendi takımım hakkında konuşacak olursak, biz 3 hafta önce ligden düşmüştük. İkinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Tüm yılı analiz ederek, inişli çıkışlı bir sezon yaşadık. Takımda sürekli değişiklikler olduğu zaman olumlu sonuçlara zor varabiliriz. Tekrar söylemek isterim, ikinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz ve her zaman iki adım ileriye gidebilmek için bir adım geriye atmak gerekebilir. Bizim takımın imkanları çok yüksek, umarım önümüzdeki sezonda performansımız bunu gösterir ve biz bu lige hızlıca dönebiliriz. Bugün oyuna giren tüm oyunculara ve çabalayanlara teşekkür etmek istiyorum. Kümeye düşmemize rağmen bugün herkes istiyordu ve herkes çabalıyordu. Herkes birbiri için savaşıyor. Hepsine teşekkür ettim ve ancak böyle bir davranışla olumlu sonuçlara varabileceğimizi belirttim" ifadelerine verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı