Boluspor Sarıyer maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, evinde karşılaştığı Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, yedikleri gol öncesindeki pozisyona dikkati çekerek, "Sizlerin de gördüğü gibi maça aslında çok iyi başladık. Maç bizim kontrolümüzdeydi. Rakibin daha önce maçlarını izlediğimizde, birkaç takviyeden sonra bu oyunu çok benimsediğini gördük. Bunun üzerine çok çalıştık. Bunlar çok klişe olacak ama başka bir şey söyleyemem. Gerçekten çok çalıştık. Böyle gol yiyeceğimizi de defalarca anlattık. Belki Servet hoca bizden önce geldi. O da söylemişti, çalıştığımız yerden gol attık diye. Attılar. Tebrik ederiz onları. Oyunu domine ettik. Golden önce bir faul pozisyonu var. Hakem oyunu devam ettirdi, dönüşünde golü yedik. Sonrasında hakem gelip, 'Özür dilerim, faulmüş' dedi. Biz oyun oynamak, topa sahip olmak istedik ama rakip sadece savunma yaptı. Yenildiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Mücadele etmeye çalışıyoruz"

İpek, oyuncu sayısının azlığı sebebiyle oyuna müdahale etmekte zorlandıklarını vurgulayarak, "Kulübe baktığınızda 3 ya da 4 tane amatör lisanslı oyuncumuz var. Daha önce maç adeti hiç olmamış. Neredeyse 6 kişi vardı. Yeniliyorsunuz, oyunu hamle yapmanız gerekiyor. Bazı oyuncular kötü oynadığı için çıkarmazsanız, içeride oyunu değiştirecek, farklılık oluşturacak bir oyuncu istersiniz ama az kişiyiz. Bunu geçen Başakşehir maçından sonra da söylemiştim. Az kişiyiz. Elimizdeki oyuncularla oynayabildiğimiz kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama inanın bana, bir oyun oynamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Servet Çetin: "Galip ayrılmak bizim gibi puanlara ihtiyacı olan bir takım için çok iyi oldu"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, attıkları gollerin antrenmanlarda çalıştıkları organizasyonların sonucu olduğunu belirtti. Çetin, "Maçtan önce de rakibin ve bizim eksiklerimizle ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Çalıştığımız yerlerden golleri vurduk, golü de yedik. Bolu takımı gerçekten organize olan, kompakt oynayan bir takımdı. Çalıştık, antrenmanda da güzel işler oldu. Çabuk oyuncularımıza buluşturduğumuz zaman pozisyona gireceğimizi konuştuk ve çalıştık. Nitekim öyle de 2 gol bulduk. O yüzden oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Göstermiş olduğumuz çalışmaların hepsinin yerli yerinde uygulama anlamında olumlu bir görüntü verdiler bize. Bolu gibi takımdan, deplasmandan galip ayrılmak bizim gibi puanlara ihtiyacı olan takım için çok iyi oldu. Gerçekten bizim şiddetle puana ihtiyacımız var, bir an önce kendimizi aşağıdan yukarı atma anlamında. Çok şükür iyi bir galibiyet oldu. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Oyunun yalnız 10-15 dakikası çok kötü başladık. Maç aslında çok farklı olabilirdi. Bunu da kendi içimizde eleştirisini yapacağız" dedi. - BOLU