Boluspor, Paraguaylı İki Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, Paraguay'ın Club Rubio Nu takımından Hosue Diaz ve Resistencia FC'den Fernando Roberto Escobar Rodriguez ile sözleşme imzaladı. İki Paraguaylı oyuncunun takıma katılmasıyla Boluspor, kadrosunu güçlendirerek yeni sezon öncesi iddiasını artırmayı hedefliyor.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, Paraguaylı Hosue Diaz ile Fernando Roberto Escobar Rodriguez ile sözleşme imzaladı.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım, Paraguay kulübü Club Rubio Nu oyuncusu Paraguaylı Hosue Diaz ile Paraguay Ligi takımlarından Resistencia FC forması giyen Paraguaylı Fernando Roberto Escobar Rodriguez'i renklerine bağladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı