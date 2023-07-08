Boluspor, Oğuz Kağan Güçtekin ile sözleşme imzaladı

- Boluspor, Oğuz Kağan Güçtekin ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Westerlo Kulübü'nün sahibi Oktay Ercan'dan Boluspor'a jest

BOLU - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Belçika ekibi KVC Westerlo'dan Oğuz Kağan Güçtekin ile iki yıllık sözleşme imzaladı. KVC Westerlo Kulübü'nün sahibi Bolulu iş adamı Oktay Ercan'ın oyuncunun bir yıllık ücretini vereceği öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor 2023-2024 sezonun ilk transferini yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Belçika 1. Lig takımlarından KVC Westerlo'dan Oğuz Kağan Güçtekin ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Maddi anlamda zor günler geçiren Boluspor'un yaptığı bu transferde KVC Westerlo'nun sahibi Bolulu iş adamı Oktay Ercan'ın oyuncunun bir yıllık ücretini taahhüt edeceği öğrenildi.

"Oyuncunun bir yıllık ücretini Oktay Ercan karşılayacak"

İmza töreninde konuşma yapan Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Kaan Semercioğlu, " Oğuz Kağan Güçtekin'i geçen sene de çok istemiştik. Nasip olmamıştı ama bu sene nasip oldu. Kendisine inancımız tam. Bize uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Zaten kaliteli bir oyuncu iki yıllık bir sözleşmeyle ve bonservisiyle birlikte kadromuza kattık. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Türkiye'de bütün kulüpler maddi sıkıntı içerisinde. Bu transferde bize yardımcı olan Bolulu iş insanı Sayın Oktay Ercan'a şahsım, başkanım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Oğuz Kağan için herhangi bir bonservis bedeli talebinde bulunmadılar. Bu yılki ücretini de Sayın Oktay Ercan karşılayacağını taahhüt etti. İnşallah bu desteğin Bolu'nun ileri gelen iş insanlarına, siyasilerine bir örnek olmasını temenni ediyorum. Sayın Oktay Ercan böyle bir ateşi yaktı. Bu tür destekleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Boluspor'umuzu hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için sezon boyunca çok çalışacağız"

Boluspor'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Oğuz Kağan Güçtekin, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Çok güzel bir ortama geldim ve gerçekten çok mutluyum. Bu sene Boluspor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum. İnşallah Boluspor'umuzu hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için sezon boyunca çok çalışacağız. Belki bazen çok yorulacağız, belki mağlubiyetlerde olacak ama en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Bende bu takımda bu mücadeleye destek verecek bir futbolcu olacağım" şeklinde konuştu.

Boluspor Kulübü resmi hesabından ise Güçtekin'in geçmişi şu ifadelerle paylaşıldı:

"6 Nisan 1999 Mersin doğumlu olan Güçtekin, Fenerbahçe altyapısında futbola başladı. Fenerbahçe'de ilk profesyonel sözleşmeye imza atan Güçtekin, ardından Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Konyaspor'da da kiralık olarak forma giyen Oğuz Kağan, Süper Lig'de 44 maçta görev yaptı. Ardından KWC Westerlo kariyerine başlayan genç futbolcu, Belçika 2. Lig'inde 12 maçta görev yaptı. 2022-2023 sezonunu kiralık olarak Bandırmaspor'da geçiren Güçtekin, 1. Lig'de 27 maç, Türkiye Kupası'nda 15 maçta oynadı. Güçtekin ayrıca Türkiye Milli Takım yaş gruplarında 45 kez görev aldı."