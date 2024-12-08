Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Boluspor, MKE Ankaragücü'ne 3-2 Yenildi

Boluspor, MKE Ankaragücü'ne 3-2 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, maç sonrası yaptığı açıklamada, derin üzüntü içinde olduklarını ancak dersler alacaklarını belirtti. Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak ise galibiyetin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." dedi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kalabilecekleri müsabakada 3-2 mağlup olduklarını belirterek, "2-0'dan sonra skoru 2-2'ye getirdik. Son 10 dakikada belki 3-4 net pozisyon yakaladık. Üçe iki, üçe bir, dörde iki gibi durumlarda maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

Rakip takımın tecrübeli oyuncularının olduğunu vurgulayan Kahraman, "Oyuncu değişiklikleri sonrası topa daha fazla sahip oldular. Son 5 dakikada, uzaktan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ve maç boyunca her şeyimizi sahaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçın kendisi için farklı bir hikaye olacağını aktaran Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, kulüp ve taraftar adına uzun zamandan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Koçak, "Bugün oyun içeriği hakkında fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece bütün kamuoyunun Varga'ya yapılan penaltı pozisyonunu dikkatli izlemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bazı durumlara anlam veremediğini belirten Koçak, "Futbolda galip gelmek var, mağlup olmak var. Ben bunda değilim. Kulüp bazında ilk defa Türkiye'de çalışıyorum. O dönem milli takımdaydım. Ama böyle, bu tür kararlar verildiği müddetçe maalesef yazık oluyor." ifadelerini kullandı.

Koçak, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun, son dakika hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Yine de kamuoyunun bahsettiğim pozisyonu incelemesini rica ediyorum. Oldukça coşkulu bir deplasman maçıydı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve Boluspor'un performansını, özellikle bireysel kalitelerini iyi biliyorduk. Nasıl bir takım olduklarını da zaten analiz etmiştik. Altı puanlık maç tanımına ise çok katılmıyorum. Her maçta alınacak üç puan var. Bugün kazandık ve üç puanı aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Lig boyunca her puan değerli. Bundan sonraki süreçte ise önümüzdeki hafta yapacağımız müsabakaya odaklanacağız."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
img

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
img

Netanyahu, Esad'ın devrilmesine çok sevindi! İlk açıklamasında bir de çağrısı var
img

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.