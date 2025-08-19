Boluspor Lucas Lima ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

1'inci lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı 34 yaşındaki Lucas Lima'yı transfer ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kadrosunu güçlendirmek için yeni oyuncuları bünyesine katmaya devam eden Boluspor, Brezilyalı oyuncu Lucas Lima ile anlaştı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen tecrübeli oyuncu, Boluspor tesislerinde kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle kendisini 2 yıllığına kırmızı beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, yıldız bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek yeni transferler için de 2 futbolcu ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Lima ise kırmızı beyazlı takıma gelmekten dolayı mutlu olduğunu ve Boluspor için mücadele edeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor