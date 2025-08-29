Boluspor, Konyaspor'dan Abdurrahman Üresin'i Kiraladı

Boluspor, Konyaspor'dan Abdurrahman Üresin'i Kiraladı
Boluspor, Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. İmza töreni Boluspor tesislerinde gerçekleştirildi.

Boluspor, Konyaspor'un 21 yaşındaki sağ beki Abdurrahman Üresin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i kadrosuna kattı. Boluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde genç futbolcu ile sezon sonuna sözleşme imzalandı. - BOLU

