Boluspor, Konyaspor'dan Abdurrahman Üresin'i Kiraladı
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i kadrosuna kattı. Boluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde genç futbolcu ile sezon sonuna sözleşme imzalandı. - BOLU
