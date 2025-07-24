Boluspor, Kocaelispor'dan Barış Alıcı'yı Transfer Etti

Boluspor, Kocaelispor'dan Barış Alıcı'yı Transfer Etti
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1'inci Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'dan 28 yaşındaki Barış Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'dan Barış Alıcı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlı takım Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'da forma giyen 28 yaşındaki Barış Alıcı ile anlaştı. Boluspor tesislerinde kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle Alıcı, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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