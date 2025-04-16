Boluspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Geosis Boluspor, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde çalışmalar yapıldı. Maç, 19 Nisan Cumartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde idmana çıktı.
Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra teknik taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle kapatılmasından dolayı karşılaşma, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor