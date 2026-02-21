İstanbulspor: 0-1
1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta İstanbulspor, 88. dakikada Phellipe'nin attığı golle maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran
BOLUSPOR: Bartu Kulbilge, Işık Kaan Arslan, Erdem Dikbasan (Dk. 78 Onur Öztonga), Kuagba, Lima, Balburdia, Lico, Barış Alıcı (Dk. 78 Mustafa Alptekin Çaylı), Baluta (Dk. 56 Baluta), Devran Şenyurt, Arda Usluoğlu (Dk. 68 Aganspahic)
İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı, Turan Deniz Tuncer (Dk. 85 Özcan Şahin), Sambiassa (Dk. 68 Phellipe), Ömer Faruk Duran, Mamadou (Dk. 34 Fahri Kerem Ay), Krstovski (Dk. 68 Mustafa Sol)
GOL: DK. 88 Phellipe ( İstanbulspor )
SARI KARTLAR: Lico ( Boluspor ), Duhaney, Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor )
5'inci dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta top kale önüne ortalandı. Krstovski'nin kafa vuruşunda kaleci Bartu Kulbilge önemli bir kurtarış yaptı.
27'nci dakikada Boluspor gol şansı yakaladı. Serbest vuruştan kale sahasına gönderilen ortada Barış Alıcı topa kafasıyla vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Alp Tutar engelledi.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
53'üncü dakikada İstanbulspor direğe takıldı. Sol kanatta Turan Deniz Tuncer, savunmadan kurtardığı topu Yusuf Ali Özer'e aktardı. Özer'in vuruşunda top direkten geri döndü.
57'nci dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Sol kanattan kullanan köşe vuruşunda Kougba'nın eline çarpan top sonrası hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.
60'ıncı dakikada penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
80'inci dakikada Boluspor kalesinde tehlike yaşandı. Sağ kanattan ortalanan topta yaşanan karambolde Yusuf Ali Özer'in art arda yaptığı iki vuruşta önce savunma ardından kaleci gole izin vermedi.
88'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Boluspor kalesi önünde yoğun bir mücadele veren Ömer Faruk, savunmadan kurtardığı topu Phellipe'ye ortaladı. Phellipe'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.