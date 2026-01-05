Haberler

Boluspor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, 9 Ocak Cuma günü oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor FK maçı için idmanlarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde antrenman yaparak hazırlık sürecini sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Arslan gözetiminde idmana çıktı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Ligde 29 puanla 8'inci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor FK ile 9 Ocak Cuma günü Van Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

