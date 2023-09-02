Boluspor ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı
Boluspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki 1. Lig maçı 0-0 berabere sonuçlandı.
Mutlu YUCA/BOLU,
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alparslan Şen, Mehmet Pekmezci, Kadir Akıllı
BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Olulare, Onur, Ercan, Landel, Diarra (Dk.70 Şeref), Oğuz, Berk (Dk.71 Cenk Ahmet), Bettaieb (Dk.84 Camara), Kayamba (Dk.84 Furkan)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erkam Reşmen, Bahadır, Arda, Muharrem, Orhan, Erkam Develi, Bardhi (Dk.83 Şahverdi), Innocent (Dk.90+3 Camara) Mara (Dk.64 Dembele), Melih (Dk.83 Ariyibi)
SARI KART: Ercan, Hakan ( Boluspor ) - Bahadır, Erkam Develi, Ariyibi ( Ankara Keçiörengücü)
1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
16'ncı dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar kornere çeldi.
21'inci dakikada rakipten kaptığı topla ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb'in çektiği şut az farkla dışarı gitti.
62'nci dakikada Mara'nın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.