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Boluspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Kadir Akıllı

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 70 Cenk Ahmet Alkılıç), Bettaieb (Dk. 84 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Ngandu (Dk. 84 Furkan Demir), Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk. 70 Şeref Özcan)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Melih İnan (Dk. 83 Ariyibi), Bardhi (Dk. 83 Şahverdi Çetin), Arda Hilmi Şengül, Mara (Dk. 65 Dembele), Innocent (Dk. 90+2 Camara), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Erkam Reşmen

Sarı kartlar: Dk. 22 Ercan Coşkun, Dk. 90+1 Hakan Bilgiç ( Boluspor ), Dk. 23 Bahadır Yıldırım, Dk. 44 Erkam Develi, Dk. 90 Ariyibi ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

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