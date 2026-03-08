Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 Iğdır FK: 0

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ömür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rasheed'in vuruşunda kaleye yönelen topa Arda Usluoğlu dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırdığı pozisyonda yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-0

82. dakikada defansın hatalı pasını topu alan Arda Usluoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ömer Gültekin, Kemal Elmas, Enes Biroğlu

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Mario Balbudia dk. 46), Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt (Onur Öztonga dk. 64), Barış Alıcı (Muhammed Bedirhan Açıkgöz dk. 90), Dean Lico, Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed (Mustafa Çaylı dk. 81)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Erdem Dikbasan, Alexandru Baluta, Mustafa Çaylı, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Suat Kaya

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Ali Yaşar (Ryan Mendes dk. 71), Wenderson Tsunami, Moryke Fofana (Ali Kaan Güneren dk. 88), Leandro Bacuna, Florian Loshaj (Gianni Bruno dk. 64), Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Ahmet Engin (Tunahan Ergül dk. 71), Fode Koita (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 63)

Yedekler: Melih Akyüz, Alperen Selvi, Serkan Asan, Tunahan Ergül, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 18, 82) (Boluspor)

Kırmız kart: Oğuz Kaan Güçtekin (dk. 68) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Boluspor), Moryke Fofana, Leandro Bacuna (Iğdır FK) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı