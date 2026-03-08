Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 Iğdır FK: 0
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında Iğdır FK'yı 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Boluspor'un gollerini Arda Usluoğlu, 18. ve 82. dakikalarda kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ömür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rasheed'in vuruşunda kaleye yönelen topa Arda Usluoğlu dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırdığı pozisyonda yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-0
82. dakikada defansın hatalı pasını topu alan Arda Usluoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ömer Gültekin, Kemal Elmas, Enes Biroğlu
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Mario Balbudia dk. 46), Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt (Onur Öztonga dk. 64), Barış Alıcı (Muhammed Bedirhan Açıkgöz dk. 90), Dean Lico, Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed (Mustafa Çaylı dk. 81)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Erdem Dikbasan, Alexandru Baluta, Mustafa Çaylı, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Suat Kaya
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Ali Yaşar (Ryan Mendes dk. 71), Wenderson Tsunami, Moryke Fofana (Ali Kaan Güneren dk. 88), Leandro Bacuna, Florian Loshaj (Gianni Bruno dk. 64), Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Ahmet Engin (Tunahan Ergül dk. 71), Fode Koita (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 63)
Yedekler: Melih Akyüz, Alperen Selvi, Serkan Asan, Tunahan Ergül, Gianni Bruno
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Goller: Arda Usluoğlu (dk. 18, 82) (Boluspor)
Kırmız kart: Oğuz Kaan Güçtekin (dk. 68) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Boluspor), Moryke Fofana, Leandro Bacuna (Iğdır FK) - BOLU