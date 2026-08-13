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Boluspor, Ege Özkayımoğlu'nu Transfer Etti

Boluspor, Ege Özkayımoğlu'nu Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Göztepe altyapısından yetişen ve Süper Lig deneyimi olan oyuncu, santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabiliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum oyuncusu Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine Göztepe altyapısında başlayan ve 2019 yılında profesyonel olan Ege Özkayımoğlu, henüz 18 yaşındayken Göztepe formasıyla Süper Lig'de görev yaptı.

1922 Konyaspor ve Afyonspor'da kiralık olarak forma giyen Özkayımoğlu, daha sonra Uşakspor, Belediye Derincespor, Batman Petrolspor, Kepezspor, Orduspor 1967 ve 52 Orduspor'da görev aldı. 2026'nın ilk yarısında 52 Orduspor forması giyen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erdi.

Hücum hattında santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabilen Ege Özkayımoğlu, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da forma giydi.

Kaynak: AA
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