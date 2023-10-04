Boluspor, Göztepe maçı öncesi taktik çalışmalarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe ile evinde karşılaşacak olan Boluspor, bu maç öncesi taktik çalışmalarına devam etti. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bu lig, Boluspor için değerli. İnşallah iyi bir planla, iyi bir organizasyonla iç sahada kazanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 7 haftada 6 puan toplayan Boluspor, 8. haftada ağırlayacağı Göztepe maçından 3 puan almak istiyor. Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde taktik çalışmalarına ağırlık verdi. Takımın Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koşukavak, Boluspor'un kadro mühendisliğinde problemler olduğunu belirtti.

"Geldiğimden beri yediğimiz 4 golden 3'ü duran top"

Kadro mühendisliğinde bir problem olduğunu söyleyen Yalçın Koşukavak, "Oyunun iki yönünü oynayamadık. Tamamen ilk yarı savunma odaklı bir oyun ama o kadar top kazanmamıza rağmen geçiş hücumu gerçekleştiremedik. Bunların bir sebebi var, daha önce de söyledim. Kadro mühendisliğinde bir problem var. Çünkü biraz kadro inşaa edilirken, bazı profilde oyuncular içeride olmadığı için böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Böyle olunca da orada biraz yağmur yağması, topu tutamamamız, bir de rakımdan biraz etkilendik. Bunları işin bazıları değil. Sebep aradığınız zaman düşünüyorsunuz. Oynayamayınca da tamamen geride tek yönlü savunma yapan bir Boluspor, geçiş yapamayan. Bu sefer de maçın hakkı 0-0'dı. Berabere gitmesi gerekiyordu. Rakip takımda top çok olmasına rağmen ilk yarı biz çok gerideydik, çok geriye yaslandı. Sonra da bir duran toptan gol yedik. Zaten ben geldiğimden beri yediğimiz 4 golden 3'ü duran top. Öyle problemlerimiz var. Üzerinde çalışıp projeleri çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Göztepe kadro anlamında bu ligin yatırımlı kadrosu"

Göztepe'nin kaliteli kadrosu olduğunu ifade eden Koşukavak, "Göztepe, kadro anlamında bu ligin yatırımlı kadrosu. Herkesin de bildiği gibi orayı yabancı bir şirket aldı. Kulübün içinde çok ciddi yapılanma var. Bu sene de çok maliyetli, kadro kalitesi çok büyük takımlardan bir tanesi. Zor bir maç oynayacağız. 7 maç 6 puan çok iyi bir durum değil. Aşağıda bizden daha kötü takımlar da var ama Göztepe maçı kolay değil. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu lig, Boluspor için değerli. İnşallah iyi bir planla, iyi bir organizasyonla iç sahada kazanmak istiyoruz. Onun için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Kartı silah gibi kullanıyor"

Erzurumspor FK maçında hakem Ozan Ergün'ün kararları ile ilgili de konuşan Yalçın Koşukavak, "Kulübeden hakeme 'Hücumcu faul yapıyor' dedim sarı kart verdi. Maç bittikten sonra 5 dakika uzatma verdiler. 5 dakika uzatmalık bir durum yoktu. Topun oyunda kalması süresi Türk futbolunda 30-35 dakikayı geçmiyor. En fazla 40 dakika, 45 dakika. Yani bir buçuk saatin yarısı yok. Hakeme maçtan sonra dedim hem uzatmada 5 dakikalık bir durum yoktu. Bir de 'Siz genç bir hakemsiniz. Topun oyunda kalma süresini, biz antrenörler ve siz sağlayacaksınız' dedim. Bir sarı kart daha. Çok şaşırdım açıkçası. İki gündür hakem analizi yapıyorum. 2022-2023 sezonu, en çok kart kullanan hakem Abdülkadir Bitigen 3.4, bizim maçın hakemi maç ortalaması 5.4. Maçta 7 sarı kart, 2 kırmızı kart olacak, bir şey yoktu maçta. Öyle bir gergin bir maç değildi. Anlattığım hakem istatistiği, hakem kartı çok kullanıyor. Kartı silah gibi kullanıyor" ifadelerini kullandı. - BOLU