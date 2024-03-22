Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 28.haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, play-off hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 27. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Boluspor, ligin 28. haftasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Günde çift antrenmanla Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde hazırlıklarını yapan Bolu ekibi, 2 Nisan Salı günü oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. - BOLU