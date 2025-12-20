Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Liço, Kouagba, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 74 Devran Şenyurt), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Rasheed, Hasani (Dk. 74 Boakye)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 77 Thuram), Wilks (Dk. 90 Enis Safin), Hüseyin Maldar (Dk. 90 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 84 Görkem Bitin), Sequeirra, Yiğit Fidan

Goller: Dk. 57 Bekir Karadeniz, Dk. 72 Wilks (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 90 Doğan Can Davas ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 68 Arda Usluoğlu ( Boluspor ), Dk. 90 Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.

Maçın başlangıç düdüğünün çalmasının ardından Bolusporlu futbolcular, ilk pası rakip takıma verdi. Her iki takımın futbolcuları da yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz bekledi.

Boluspor'da oyuncuların ve takım personelinin 3 aydır maaş alamadığı için futbolcuların bu şekilde bir protesto yaptığı öğrenildi.