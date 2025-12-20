Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi. Maç öncesinde Bolusporlu oyuncular, 3 aydır maaş alamadıkları için rakip takımın ilk pasını bekleyerek protesto gerçekleştirdi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Liço, Kouagba, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 74 Devran Şenyurt), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Rasheed, Hasani (Dk. 74 Boakye)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 77 Thuram), Wilks (Dk. 90 Enis Safin), Hüseyin Maldar (Dk. 90 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 84 Görkem Bitin), Sequeirra, Yiğit Fidan

Goller: Dk. 57 Bekir Karadeniz, Dk. 72 Wilks (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 90 Doğan Can Davas ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 68 Arda Usluoğlu ( Boluspor ), Dk. 90 Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.

Maçın başlangıç düdüğünün çalmasının ardından Bolusporlu futbolcular, ilk pası rakip takıma verdi. Her iki takımın futbolcuları da yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz bekledi.

Boluspor'da oyuncuların ve takım personelinin 3 aydır maaş alamadığı için futbolcuların bu şekilde bir protesto yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
title