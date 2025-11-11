Boluspor'dan Bahis Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında Bolusporlu futbolcuların da yer alması üzerine kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Boluspor olarak, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen oyuncularımızla ilgili veriler detaylı şekilde incelendiğinde, yakın dönemde herhangi bir bahis faaliyetinin bulunmadığı ve oyuncularımızın Boluspor forması altında kendi maçlarına bahis yapmadıkları açıkça görülmektedir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi. - BOLU